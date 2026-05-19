Hallan a un varón sin vida en una vivienda de La Graciosa

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y sanitarios del Consultorio Local de La Graciosa acudieron en la tarde de ayer lunes a una vivienda de Caleta del Sebo tras el aviso de una persona inconsciente en el interior del inmueble. La médica desplazada al lugar confirmó posteriormente el fallecimiento del varón.

Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el aviso fue recibido a las 19:08 horas.

Acceso a la vivienda para facilitar la atención sanitaria

A la llegada de los equipos actuantes, varios vecinos ya habían conseguido acceder parcialmente al domicilio tras abrir una ventana. Los efectivos de emergencia entraron entonces en la vivienda y procedieron a desbloquear la puerta principal para permitir la entrada del resto de recursos sanitarios movilizados.

Durante la primera valoración realizada a la persona afectada, los intervinientes comprobaron que no tenía pulso. Poco después acudió al lugar la médica de La Graciosa, que tras examinar al paciente confirmó su muerte. Fuentes de La Graciosa aseguran que el fallecido es un hombre italiano residente en la octava isla canaria, el cual había trabajado en las excursiones de los jeep safaris. La autopsia determinará las causas de su fallecimiento.

Diligencias del suceso

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Teguise, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, así como personal médico y de enfermería del Consultorio de Salud de la isla.

Los efectivos de emergencias permanecieron en la zona colaborando con la Policía Local mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes, debido a la ausencia de efectivos de Policía Judicial en La Graciosa, señala el Consorcio de Seguridad y Emergencias.