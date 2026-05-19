Investigan en Telde a un hombre por la muerte violenta de cuatro perros y malos tratos a su pareja: enterró a los animales junto a su casa

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil investigan a un vecino de Telde como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal y otro de malos tratos en el ámbito familiar, después de detectar indicios relacionados con la muerte violenta de al menos cuatro perros.

La actuación policial se desarrolla de manera conjunta entre la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Telde y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Gran Canaria.

Investigación tras una denuncia por violencia de género

Según la información difundida este martes por ambos cuerpos policiales, las diligencias se iniciaron el pasado 15 de enero de 2026 después de que la pareja del investigado presentara una denuncia por violencia de género.

Durante las primeras actuaciones, la mujer manifestó ante los agentes que el hombre mostraba una actitud agresiva y violenta hacia los animales que convivían en la vivienda familiar. Esa situación, según la denuncia, habría provocado temor entre los miembros de la familia.

La mujer y otras personas del entorno del investigado manifestaron sentirse atemorizadas por la actitud violenta del varón hacia los animales

A partir de esas declaraciones y del intercambio de información entre Policía Nacional y Guardia Civil, los investigadores detectaron posibles hechos relacionados con un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte.

El SEPRONA localizó indicios sobre la muerte de varios perros

Los agentes del SEPRONA llevaron a cabo diferentes gestiones para esclarecer lo ocurrido. Como resultado de la investigación, determinaron que el sospechoso presuntamente habría acabado con la vida de al menos cuatro perros utilizando un objeto contundente.

Según las pesquisas policiales, los animales habrían recibido golpes mortales y posteriormente sus cuerpos fueron enterrados en un terreno anexo a la vivienda con el objetivo de ocultar lo sucedido.

Las autoridades policiales localizaron los cuerpos de los animales enterrados en un terreno anexo a la vivienda

Las fuerzas de seguridad instruyeron diligencias por un supuesto delito continuado de maltrato animal y otro relacionado con malos tratos en el ámbito familiar. Una vez concluidas las actuaciones policiales iniciales, el investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

El maltrato animal está castigado por penas de cárcel

La Policía Nacional y la Guardia Civil recuerdan que el maltrato animal constituye un delito recogido en el Código Penal de España y que este tipo de conductas pueden implicar penas de prisión, además de inhabilitación para la tenencia de animales.

En los últimos años, la legislación española ha endurecido las sanciones relacionadas con la protección y bienestar animal. Además, las fuerzas de seguridad mantienen unidades especializadas en la investigación de este tipo de delitos, especialmente a través del SEPRONA.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para comunicar cualquier sospecha relacionada con posibles casos de maltrato animal o violencia en el entorno familiar.

Las denuncias o avisos pueden realizarse a través de los teléfonos de emergencias 091, 062 y 112, además de los canales oficiales habilitados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.