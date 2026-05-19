Muere un hombre tras ser rescatado del mar en la playa de San Agustín

Un hombre ha fallecido este martes tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de San Agustín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

El incidente se produjo sobre las 14.10 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, CECOES 112, recibió una llamada de los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas en la que alertaban de que habían sacado del agua a una persona y le estaban practicando maniobras de reanimación.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Local y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana.

A su llegada, el personal sanitario del SUC comprobó que el afectado continuaba en parada cardiorrespiratoria y prosiguió con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible revertir la situación y los servicios sanitarios confirmaron su fallecimiento.

La Policía Nacional se hizo cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes. La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencia desplazados a la zona.

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Por su parte, los bomberos aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero medicalizado en la propia playa.