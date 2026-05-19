Un surfista canario muere ahogado en un atolón en el sur de las islas Maldivas

El surfista canario Jorge Acosta, de 53 años, murió ahogado ayer lunes, 18 de mayo, mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas Maldivas, en el tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes, informó la policía local.

El hombre, conocido como 'El Pingüino', se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, un popular destino del archipiélago para los aficionados a este deporte.

Según han reportado las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12:57 hora local (07:57 GMT) del lunes.

Condolencias desde Lanzarote

La muerte de Jorge Acosta, residente en Lanzarote, ha causado gran conmoción en la comunidad surfera de la isla de los volcanes.

La organización del Quemao Class, un prestigioso evento de surf y bodyboard de carácter internacional que cada año se celebra en La Santa, en el municipio lanzaroteño de Tinajo, ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento del conocido deportista.

"Se nos ha ido un gran amigo de la comunidad surfera de Lanzarote, un clásico de nuestras olas, Jorge Acosta. Descansa en paz y surfea alto", se lee en el mensaje del Quemao Class en redes sociales.

Algunas fuentes apuntan que Jorge residía en Caleta Caballo (municipio de Teguise) y se había trasladado a Maldivas junto a un amigo para practicar surf.

Un rincón remoto de Maldivas con solo 10 islas habitadas

El atolón Gaafu Dhaalu, conocido también como Huvadhu del Sur, se ha consolidado como uno de los destinos más llamativos del archipiélago de Maldivas para quienes buscan naturaleza y actividades acuáticas. Este distrito administrativo está situado a unos 340 kilómetros al sur de la capital, Malé, y está formado por 153 islas, aunque únicamente diez cuentan con población permanente.

La zona destaca por sus extensas playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes coralinos prácticamente intactos, factores que han impulsado el interés turístico internacional en los últimos años.

Surf y buceo entre los principales atractivos

Gaafu Dhaalu es especialmente conocido entre aficionados al surf y al buceo gracias a sus olas constantes y a la riqueza de su ecosistema marino. Varias de sus islas ofrecen acceso a puntos de inmersión con gran biodiversidad, donde es habitual encontrar corales, peces tropicales y otras especies del océano Índico.

Además, algunas áreas del atolón, como la isla de Vaadhoo, han ganado popularidad por fenómenos naturales como el brillo bioluminiscente que aparece en determinadas noches sobre la orilla.

Turismo de naturaleza

A diferencia de otras zonas más masificadas de Maldivas, Gaafu Dhaalu mantiene un perfil más tranquilo y orientado al turismo de naturaleza. En varias de sus islas habitadas todavía se conservan actividades tradicionales vinculadas a la pesca y la artesanía local.

La capital administrativa del atolón es Thinadhoo, considerada el principal núcleo urbano de la región y punto de conexión para visitantes que llegan desde Malé mediante vuelos domésticos y transporte marítimo.

Un destino cada vez más demandado

El crecimiento del turismo internacional en Maldivas también ha favorecido el desarrollo de nuevos complejos hoteleros y alojamientos en Gaafu Dhaalu, aunque la región continúa siendo una de las menos saturadas del país.

Las autoridades maldivas y organismos turísticos promocionan el atolón como un enclave ideal para quienes buscan combinar descanso, deportes acuáticos y contacto con paisajes naturales prácticamente vírgenes.