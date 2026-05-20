Dos detenidos por un violento robo con estrangulamiento durante una compraventa de un coche en La Aldea de San Nicolás

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a dos personas acusadas de participar en un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás.

Los hechos se produjeron durante un encuentro relacionado con la supuesta compraventa de un vehículo. Según la información recabada por los investigadores a partir de la declaración de la víctima, los dos implicados comenzaron a retrasar la operación con distintas evasivas hasta que la situación derivó en una agresión física.

La víctima fue atacada con una técnica de estrangulamiento

De acuerdo con el relato facilitado a los agentes, uno de los sospechosos se colocó detrás de la víctima y aplicó una maniobra de inmovilización conocida popularmente como “mata león”, una técnica de estrangulamiento utilizada para reducir físicamente a una persona.

Aunque la víctima logró liberarse inicialmente del ataque, el forcejeo continuó y uno de los agresores llegó a sacar un arma blanca con la que, presuntamente, intentó apuñalarle.

Sustrajeron 3.000 euros en efectivo, un teléfono móvil y las llaves de una moto

Ante el riesgo para su integridad física, la víctima optó finalmente por entregar dinero en efectivo y varios objetos personales a los atacantes.

La descripción detallada, clave para la investigación

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación que avanzó rápidamente gracias a la descripción detallada facilitada por la víctima.

Durante las primeras gestiones policiales, los investigadores mostraron varias fotografías a la persona afectada, quien consiguió reconocer a uno de los presuntos autores del asalto.

Esa identificación permitió a los agentes del Puesto de La Aldea localizar y detener al primer sospechoso en la mañana del pasado 1 de mayo.

Uno de los detenidos es menor de edad

A medida que avanzaron las pesquisas, la Guardia Civil consiguió identificar al segundo implicado en el robo, comprobando además que se trataba de un menor de edad.

Su detención se produjo horas más tarde, al mediodía, dentro del mismo operativo desarrollado por los agentes.

Gracias a la rápida intervención policial, los investigadores lograron recuperar parte del dinero sustraído, 1.400 euros, además de esclarecer el caso en un corto periodo de tiempo.

Las diligencias al juzgado y a la Fiscalía de Menores

Una vez concluidas las primeras actuaciones, las diligencias policiales fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Santa María de Guía, así como a la Fiscalía Provincial de Las Palmas en su sección de menores, debido a la implicación de uno de los arrestados.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en operaciones de compraventa entre particulares, especialmente cuando los encuentros se realizan en lugares aislados o con personas desconocidas.