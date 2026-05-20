Evacuada en helicóptero una niña de cinco años tras sufrir un ahogamiento en un hotel de Arguineguín

Una niña de cinco años fue trasladada este miércoles en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Materno Infantil tras ser rescatado de la piscina de un hotel en Arguineguín, en el municipio de Mogán.

El incidente se produjo a las 18:10 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, CECOES 112, recibió una alerta en la que se informaba de que la menor había sido sacada del agua con síntomas de ahogamiento. En ese primer momento, el socorrista de la instalación le estaba prestando asistencia.

El 112 activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. También intervinieron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y personal vinculado a la actividad portuaria.

El personal sanitario del SUC valoró a la menor, que presentaba síntomas de ahogamiento de carácter moderado. Tras recibir asistencia inicial, fue trasladada en ambulancia medicalizada hasta el muelle de Arguineguín, donde aguardaba el helicóptero medicalizado para evacuarla al centro hospitalario.

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Los recursos policiales colaboraron con el resto de los servicios de emergencia y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. Personal de Puertos Canarios, bomberos y Protección Civil aseguró las maniobras de toma de tierra y despegue de la aeronave en la zona.