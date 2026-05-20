Así evitó la Policía Local de Arrecife la okupación de una vivienda en el centro de la ciudad

La Policía Local de Arrecife intervino este martes ante un posible intento de okupación en una vivienda situada en una calle del centro de la capital lanzaroteña. La actuación se produjo después de que los propietarios alertaran a los agentes de que la puerta del inmueble había sido forzada.

Según la información facilitada por la propia Policía Local, los hechos ocurrieron durante la mañana del 19 de mayo, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia por la ciudad recibió el aviso de los dueños de la vivienda. Los propietarios explicaron que el inmueble no estaba habitado en ese momento y mostraron su preocupación ante la posibilidad de que pudiera haber personas en el interior.

El acceso a la casa fue manipulado

Tras desplazarse hasta la zona, los policías confirmaron que el acceso a la vivienda había sido manipulado y procedieron a entrar en el inmueble para verificar la situación. Una vez dentro, comprobaron que no había ninguna persona ocupando la casa.

Posteriormente, los agentes levantaron las diligencias correspondientes y trasladaron a la propiedad el ofrecimiento de acciones legales. Además, recomendaron reforzar las medidas de seguridad en los accesos de la vivienda, ya que los indicios observados apuntaban, según recogieron las actuaciones policiales, a un posible intento de ocupación ilegal.

Servicio de vigilancia activo las 24 horas

La Policía Local de Arrecife mantiene un servicio específico de vigilancia y respuesta inmediata frente a posibles casos de okupación. Este dispositivo funciona durante las 24 horas del día y busca actuar con rapidez ante cualquier sospecha relacionada con accesos ilegales a inmuebles.

Desde el cuerpo policial recuerdan que la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar este tipo de situaciones de manera temprana. Para ello, los vecinos pueden contactar directamente con la Policía Local a través del teléfono habilitado para este servicio: 682 27 14 66.

La rápida comunicación de cualquier incidencia permite a los agentes intervenir antes de que una ocupación llegue a consolidarse, especialmente en viviendas vacías o segundas residencias.