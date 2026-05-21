Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plus Ultra CanariasGuiniguadaChárter 100Relaciones políticas entre Canarias y Euskadi
instagramlinkedin

La caída de un motorista cierra el acceso al túnel de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria

El vertido de aceite en la vía provocó el accidente a primera hora de este jueves, que obligó a cortar el acceso al subterráneo desde la calle León y Castillo y la zona del Puerto

A la izquierda de la imagen, la moto en el suelo a la entrada del túnel de Julio Luego este jueves, en Las Palmas de Gran Canaria

A la izquierda de la imagen, la moto en el suelo a la entrada del túnel de Julio Luego este jueves, en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La caída de un motorista en plena hora punta, alrededor de las 7.30 horas de este jueves, 21 de mayo, a la salida del túnel de Julio Luengo, en dirección a las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado al cierre del acceso al subterráneo desde la calle León y Castillo y la zona del Puerto.

El accidente, según la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, se ha producido "debido al vertido de aceite en la vía".

Hasta el lugar del percance se han desplazado agentes de Movilidad y de la Unidad de Distrito de la Policía Local capitalina.

Noticias relacionadas

Como consecuencia del suceso y la prohibición de circular por Julio Luengo se han producido retenciones en la circulación en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ola de calor y calima en Canarias: cuándo llega y las islas afectadas
  2. Juan Espino, el mejor luchador español de todos los tiempos
  3. Un surfista canario muere ahogado en un atolón en el sur de las islas Maldivas
  4. El sueño de tres calles de Guanarteme: vivir sin 150 guaguas pasando cada día
  5. Así funciona el playoff de ascenso a Primera División: formato, cruces y posibles rivales
  6. Alicia Martín, jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología del Materno: «El cribado de cáncer de cérvix es una necesidad perentoria»
  7. David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”
  8. El Cupón Diario de la ONCE reparte 640.000 euros en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria

La caída de un motorista cierra el acceso al túnel de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria

La caída de un motorista cierra el acceso al túnel de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria

Evacuada en helicóptero una niña de cinco años tras sufrir un ahogamiento en un hotel de Arguineguín

Evacuada en helicóptero una niña de cinco años tras sufrir un ahogamiento en un hotel de Arguineguín

Localizado en Telde tras huir de un accidente entre un coche y una moto en Belén María

Localizado en Telde tras huir de un accidente entre un coche y una moto en Belén María

Dos detenidos por un violento robo con estrangulamiento durante una compraventa de un coche en La Aldea de San Nicolás

Dos detenidos por un violento robo con estrangulamiento durante una compraventa de un coche en La Aldea de San Nicolás

Así evitó la Policía Local de Arrecife la okupación de una vivienda en el centro de la ciudad

Así evitó la Policía Local de Arrecife la okupación de una vivienda en el centro de la ciudad

Un surfista canario muere ahogado en un atolón en el sur de las islas Maldivas

Un surfista canario muere ahogado en un atolón en el sur de las islas Maldivas

Ni Superman ni Tom Cruise: un funambulista sorprende a los vecinos del barrio de San José

Ni Superman ni Tom Cruise: un funambulista sorprende a los vecinos del barrio de San José

Muere un hombre tras ser rescatado del mar en la playa de San Agustín

Muere un hombre tras ser rescatado del mar en la playa de San Agustín
Tracking Pixel Contents