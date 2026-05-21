La caída de un motorista cierra el acceso al túnel de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria
El vertido de aceite en la vía provocó el accidente a primera hora de este jueves, que obligó a cortar el acceso al subterráneo desde la calle León y Castillo y la zona del Puerto
Las Palmas de Gran Canaria
La caída de un motorista en plena hora punta, alrededor de las 7.30 horas de este jueves, 21 de mayo, a la salida del túnel de Julio Luengo, en dirección a las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado al cierre del acceso al subterráneo desde la calle León y Castillo y la zona del Puerto.
El accidente, según la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, se ha producido "debido al vertido de aceite en la vía".
Hasta el lugar del percance se han desplazado agentes de Movilidad y de la Unidad de Distrito de la Policía Local capitalina.
Como consecuencia del suceso y la prohibición de circular por Julio Luengo se han producido retenciones en la circulación en la zona.
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