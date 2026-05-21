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La Guardia Civil desarticula tres puntos de venta de drogas en el sureste de Gran Canaria

Las intervenciones en Agüimes y Santa Lucía de Tirajana permiten la incautación de cocaína y crack listos para su distribución en zonas residenciales

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil de espaldas y junto a un vehículo oficial del cuerpo.

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil de espaldas y junto a un vehículo oficial del cuerpo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha desmantelado tres puntos de venta y distribución de droga en los municipios de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, al sureste de Gran Canaria, en operativos en los que se ha incautado de diversas dosis de cocaína y crack, así como de dinero en efectivo.

Según ha informado este jueves la Comandancia de Las Palmas en un comunicado, estas acciones policiales también han servido para identificar a varios implicados en la distribución de estas sustancias para su venta destinadas al menudeo, y considera que con estas desarticulaciones se logra incrementar la sensación de seguridad y se mejora la salud pública de la población.

El primero de los operativos tuvo lugar el pasado mes de marzo en la localidad de Agüimes, concretamente en la zona de Arinaga, donde los agentes observaron a un individuo salir de un conocido punto de venta de drogas ubicado en un área residencial, en un elevado estado de nerviosismo.

Registro a la salida de una vivienda

Una vez efectuado un registro superficial, la Guardia Civil halló un envoltorio oculto en su ropa interior que contenía aproximadamente 30 gramos de cocaína en roca, valorada en más de 1.800 euros en el mercado ilícito, lo que evitó que llegara a los consumidores finales.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil desactivaron un segundo foco de distribución en una calle de la localidad de Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, durante una patrulla de seguridad ciudadana.

Huyó a pie

Los agentes sorprendieron a dos personas que realizaban una transacción de droga en la vía pública y, aunque el presunto distribuidor logró emprender la huida a pie, la actuación policial permitió identificarle y aprehender una dosis de crack y dinero en efectivo.

En cuanto al tercer operativo, se interceptó en una calle de Agüimes a un vehículo tras cometer una infracción de tráfico, cuyo conductor presentó una actitud sospechosa que llevó a los agentes a realizar un registro del automóvil, donde se incautaron cerca de ocho gramos de cocaína en polvo y 750 euros en metálico, presuntamente procedentes de la venta de estupefacientes.

Noticias relacionadas y más

Las diligencias instruidas por estos hechos, junto con la sustancia intervenida y el dinero aprehendido, han sido remitidas a la Sección de Instrucción de Tribunal de Instancia de Telde y a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, según correspondía por jurisdicción territorial.

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