La Guardia Civil intensifica la vigilancia en el puerto de Agaete en los vehículos hacia Tenerife para evitar el desplazamiento de culebras reales y ardillas
Perros especializados intervienen en la jornada de vigilancia este jueves para proteger la biodiversidad canaria de especies exóticas invasoras
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil participa junto al programa REDEXOS del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en una nueva jornada de vigilancia para prevenir la expansión de especies exóticas invasoras entre islas.
Los controles se han desarrollado este jueves en el Puerto de Agaete, en el norte de Gran Canaria, punto de conexión marítima con Santa Cruz de Tenerife. El operativo se centró en la inspección de vehículos que embarcan hacia la isla tinerfeña con el objetivo de detectar animales invasores, como la culebra real, que puedan poner en riesgo la biodiversidad canaria.
Perros especializados para detectar serpientes y ardillas
En el dispositivo participaron perros adiestrados específicamente para localizar serpientes del género lampropeltis, conocidas popularmente como serpientes reales de California, así como ardillas invasoras. Los animales trabajan junto a guías caninos especializados del programa REDEXOS.
Estas especies están consideradas una amenaza para los ecosistemas insulares debido a su capacidad para alterar el equilibrio natural y afectar a especies autóctonas. Canarias mantiene desde hace años distintos programas de control y erradicación para frenar su expansión.
Según informó la Guardia Civil, durante la jornada no se detectó la presencia de especies invasoras en los vehículos inspeccionados.
Denuncias por irregularidades en transporte de animales
Aunque el operativo concluyó sin hallazgos relacionados con fauna invasora, los agentes sí formularon varias denuncias vinculadas al traslado de animales vivos de explotación ganadera.
Las irregularidades detectadas estaban relacionadas con deficiencias en las Guías Sanitarias obligatorias para este tipo de transporte, documentación regulada por la normativa de sanidad animal.
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