Hallan una vaca en avanzado estado de descomposición en una playa de La Oliva
El animal apareció en Playa Valdivia tras ser arrastrado por las corrientes, según informó el Ayuntamiento, que movilizó maquinaria municipal y una empresa autorizada para gestionar los restos
El hallazgo de una vaca en avanzado estado de descomposición en la costa este de Fuerteventura ha obligado al Ayuntamiento de La Oliva a activar un operativo especial de retirada y gestión de residuos. El animal apareció en Playa Valdivia, una zona del litoral del municipio majorero, donde fue localizado por varios vecinos que alertaron de inmediato a las autoridades municipales.
La intervención se llevó a cabo el pasado lunes 19 de mayo a través de la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de La Oliva, dirigida por Julio Santana, después de recibir los avisos ciudadanos sobre la presencia del cadáver del animal en la orilla.
Según explicó el Consistorio, la hipótesis principal apunta a que la vaca habría sido arrojada al mar desde una embarcación que la transportaba. Posteriormente, las corrientes marinas habrían desplazado el cuerpo hasta la playa, donde terminó varado.
La imagen del animal en estado de descomposición causó sorpresa entre los vecinos y usuarios habituales de esta parte del litoral de Fuerteventura, especialmente por las dimensiones del cadáver y por el impacto ambiental y sanitario que puede generar una situación de este tipo en una zona costera.
- Ola de calor y calima en Canarias: cuándo llega y las islas afectadas
- Un surfista canario muere ahogado en un atolón en el sur de las islas Maldivas
- Alicia Martín, jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología del Materno: «El cribado de cáncer de cérvix es una necesidad perentoria»
- David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”
- Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
- Luis García se gana la renovación con la UD Las Palmas y será el nuevo Pimienta
- Así funciona el playoff de ascenso a Primera División: formato, cruces y posibles rivales
- Estas son las ayudas que los autónomos canarios pueden solicitar a partir de mañana