Un herido tras el vuelco de un coche en Gran Canaria

Un hombre de 50 años resultó herido este jueves tras un aparatoso accidente de tráfico registrado en la GC-1, a la altura del acceso al área industrial de El Goro, en el municipio de Telde. El siniestro se produjo en sentido hacia Las Palmas de Gran Canaria y obligó a movilizar a varios recursos de emergencia después de que uno de los vehículos terminara completamente volcado sobre la calzada, según informó el CECOES 1-1-2 Canarias.

El accidente, en el que se vieron implicados al menos dos vehículos, generó importantes retenciones en uno de los principales ejes viarios de Gran Canaria y causó gran expectación entre los conductores que circulaban por la zona a esa hora del día.

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Según la información recabada en el lugar de los hechos, el herido fue evacuado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. En un primer momento fue atendido por los sanitarios desplazados al lugar del siniestro antes de proceder a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico.