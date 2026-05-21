Piden ayuda para localizar a Carlos Alejandro, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional solicita colaboración ciudadana para encontrar al joven de 24 años, desaparecido desde el pasado 18 de mayo en Canarias
La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de localizar a Carlos Alejandro G.P., un joven de 24 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 18 de mayo. El cuerpo policial ha difundido una alerta con los datos físicos del desaparecido y pide a cualquier persona que pueda aportar información que contacte de inmediato con el teléfono de emergencias policiales 091.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, Carlos Alejandro mide aproximadamente 1,75 metros de altura, tiene una constitución delgada, ojos marrones y el pelo castaño y corto. Desde que se perdió su pista hace varios días, familiares y autoridades mantienen activa la búsqueda en la capital grancanaria.
La desaparición ha generado preocupación entre allegados y vecinos, mientras las fuerzas de seguridad continúan recopilando información que permita esclarecer los movimientos del joven y facilitar su localización cuanto antes.
La Policía Nacional pide colaboración urgente
Las autoridades han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos. Cualquier detalle, incluso aunque pueda parecer poco relevante, podría resultar clave para avanzar en la investigación y ayudar a encontrar a Carlos Alejandro.
Por ello, la Policía Nacional solicita que cualquier persona que haya visto al joven o disponga de información sobre su posible paradero contacte directamente con el 091, disponible las 24 horas del día.
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