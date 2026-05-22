Persecución en Las Palmas de Gran Canaria: Un hombre huye en un patinete armado con un machete y un puñal y portando droga

La Policía Local detuvo este viernes en Las Palmas de Gran Canaria a un individuo que conducía un patinete de forma temeraria y sin matrícula y portaba en su ropa interior sustancias estupefacientes. Entre las pertenencias, tras darle el alto, los agentes hallaron también un machete de mano, un puñal y una navaja.

Los hechos ocurrieron en torno a las 16 horas en la intersección entre la bajada de la Carretera de Mata y la avenida Primero de Mayo. Allí, la policía localizó a un individuo subido en un patinete realizando movimientos temerarios, por lo que procedió a darle el alto.

Pero el conductor, lejos de detener el vehículo y acatar las órdenes de los agentes, aceleró por Bravo Murillo y siguió su ruta por Muelle Las Palmas hasta la calle peatonal Escritor Benito Pérez Galdós. En su intento de huida y en la persecución, subió por Perdomo y de nuevo por Primero de Mayo, hacia la Carretera de Mata, donde los agentes lograron cerrarle el paso en Domingo Guerra del Río.

La Policía no perdió de vista en ningún momento de la persecución al individuo, que puso en peligro no solo la seguridad del tráfico sino también de los peatones, no hizo caso a las señales ni semáforos, y circuló en sentido contrario y a gran velocidad por la calle peatonal. De hecho, estuvo a punto de atropellar a varias personas en su recorrido.

Una vez los agentes pudieron alcanzarlo, intentaron identificarlo, pero el sujeto iba indocumentado, por lo que lo sometieron a un cacheo de seguridad. En una mochila localizaron un machete de mano y un pasamontañas, y en una riñonera, un puñal y una navaja.

El implicado también llevaba una mesa de mezclas de la que no pudo acreditar la procedencia, motivo por el que se sospecha que puede ser robada. En ese cacheo, los policías intervinieron, en los calzoncillos, dos bolsas separadas supuestamente con droga. En una, al parecer llevaba cocaína con un peso aproximado de 20 gramos, y en la otra, 6,5 gramos de crack.

Los agentes procedieron a detenerlo y inmovilizaron el patinete que no tenía seguro obligatorio de circulación.