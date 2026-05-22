Detenido un paciente del Hospital Insular de Gran Canaria por amenazas e intimidaciones continuadas al personal sanitario

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un paciente que permanecía ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria como presunto autor de un delito de atentado contra funcionario público. La actuación policial se produjo después de que varios profesionales sanitarios denunciaran amenazas, insultos y conductas intimidatorias supuestamente cometidas por el ahora arrestado durante su estancia en el centro hospitalario.

Según la información trasladada este viernes por la Policía Nacional, el hombre llevaba ingresado desde el pasado mes de noviembre y habría protagonizado distintos episodios de violencia verbal y problemas de convivencia tanto con trabajadores sanitarios como con otros pacientes.

Las denuncias fueron presentadas por profesionales de la planta hospitalaria en la que se encontraba ingresado el paciente, quienes alertaron de una situación continuada de tensión derivada de su comportamiento.

Problemas de convivencia mientras estaba ingresado

De acuerdo con el relato de los denunciantes, el detenido mantenía una actitud contraria a las normas internas del hospital y generaba frecuentes conflictos dentro de la planta. En varias ocasiones fue necesaria la intervención del personal de seguridad privada para contener los incidentes y evitar que la situación fuera a más.

Entre los hechos denunciados figura un episodio especialmente grave en el que el paciente habría increpado de manera agresiva tanto a miembros del personal sanitario como a otro paciente con movilidad reducida con el que compartía habitación.

Tras recibir la primera denuncia, agentes policiales se desplazaron hasta el Hospital Insular para entrevistarse con el implicado, identificarlo y tratar de mediar en el conflicto. Durante esa intervención, los policías le advirtieron de la necesidad de cesar su actitud y respetar la convivencia dentro del centro sanitario.

Sin embargo, según indica la Policía Nacional, el investigado continuó manteniendo una conducta amenazante e intimidatoria, motivo por el que finalmente fue detenido una vez recibió el alta hospitalaria.

Protección de los profesionales sanitarios

La Policía Nacional destacó la colaboración existente entre los trabajadores sanitarios, el personal de seguridad privada del hospital y los agentes adscritos a la comisaría de Distrito Sur. Según explican, esta coordinación resulta clave para garantizar la seguridad en los centros sanitarios y responder de forma rápida ante cualquier episodio violento.

Las agresiones, amenazas o intimidaciones contra profesionales sanitarios se consideran hechos especialmente graves. En España, este tipo de conductas pueden derivar en responsabilidades penales cuando afectan a trabajadores que ejercen funciones públicas en el ámbito sanitario.

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier agresión o amenaza sufrida por profesionales de la sanidad para facilitar la actuación policial y judicial.