Ingresa en prisión un ladrón reincidente con varios delitos de robo con fuerza en el sureste de Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio cometidos en distintas zonas de Vecindario, en la isla de Gran Canaria.

La detención se ha producido después de que denunciaran un hurto en un establecimiento comercial situado en la calle Insular del municipio, donde se pudo determinar que el investigado había aprovechado un descuido de la empleada para sustraer un ordenador portátil valorado en 1.500 euros, ocultándolo bajo su vestimenta antes de abandonar el lugar.

Lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y, tras las gestiones practicadas, los agentes constataron que "no se trataba de un hecho aislado", sino que el sospechoso había mantenido una actividad delictiva continuada en la zona de Vecindario durante los días previos.

Además señalan que el análisis de las imágenes de videovigilancia de varios comercios resultó "determinante" para la plena identificación del autor, quien además ya era conocido por los agentes de intervenciones anteriores en las que había sido reconocido "sin ningún género de dudas" por las víctimas.

Dispositivo de búsqueda del ladrón

Finalmente la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que le permitió localizar al sospechoso en la calle Sabandeños, procediendo entonces a su inmediata detención cuando el hombre manifestó de forma espontánea haber vendido parte de los efectos sustraídos, entre ellos un teléfono móvil y un monitor informático, en distintos puntos de la localidad.

Los agentes realizaron entonces una batida en una zona verde próxima, donde localizaron oculto entre la vegetación un aspirador industrial que había sido sustraído previamente de un centro educativo mediante el método del escalo.

Al detenido se le imputan los delitos de robo con fuerza, hurto menos grave en relación con el ordenador portátil y el dispositivo móvil, y delito leve de hurto.

Debido a la gravedad de los hechos y, a la reiteración delictiva del investigado, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha decretado su ingreso en prisión provisional.