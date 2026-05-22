Un hombre sale despedido de su moto y pierde el casco tras colisionar contra un coche en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista resultó herido en la mañana de este viernes, 22 de mayo, tras sufrir una colisión contra un taxi en el cruce de las calles Olof Palme y Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un testigo del percance se encargó de alertar al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canaria y a la Policía Local de lo ocurrido.

Según el relató de un testigo presencial del accidente, el siniestro se produjo tras un choque lateral entre el taxi y la moto. Como consecuencia del impacto, el motorista salió despedido y cayó al suelo de espaldas. El golpe fue de tal intensidad que el casco salió despedido durante el accidente.

El accidente entre un coche y una moto este viernes en el cruce entre Olof Palme y Mesa y López movilizó a ambulancias del SUC y a agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. / La Provincia

Recursos de emergencias desplazados al lugar del accidente

Personal sanitario del centro de salud de Olof Palme se desplazó rápidamente hasta la zona para prestar los primeros auxilios al motorista mientras llegaban los equipos de emergencias.

Dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar, además de agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, quienes realizaron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el suceso.