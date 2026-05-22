Pillado el presunto camión que dejó escombros en Telde
Residentes de La Estrella denuncian nuevos vertidos ilegales y reclaman más vigilancia en la zona
La polémica por el vertido ilegal de escombros registrado recientemente en el barrio costero de La Estrella, en Telde, suma ahora un nuevo episodio. Un vecino de la zona asegura haber identificado y fotografiado el camión que presuntamente descargó los residuos de obra acumulados junto a un contenedor en la calle La Rosa, una situación que provocó un importante malestar vecinal por el bloqueo casi total de la acera y el deterioro de la imagen urbana del entorno. La denuncia fue adelantada por TELDEACTUALIDAD, medio que informó inicialmente sobre la acumulación de sacos de cascotes y restos de obra en plena vía pública.
El residente, que vive cerca del lugar donde aparecieron decenas de sacos de materiales de demolición, sostiene que logró captar una imagen del vehículo en el momento en el que supuestamente se produjo el vertido. Aunque la fotografía no permite distinguir con claridad la matrícula, el vecino ya ha trasladado la información a la Unidad Medio Ambiental de la Policía Local con el objetivo de contribuir a una posible investigación.
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