La Policía Nacional arresta a un joven por un robo con violencia en Vegueta y lo relaciona con otro asalto en Triana

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 17 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 20 años y a un menor de edad como presuntos autores de un robo con violencia cometido en la zona de Vegueta.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando una pareja fue sorprendida por un grupo de cinco jóvenes que, presuntamente, intentaron arrebatarles sus pertenencias utilizando violencia e intimidación.

Según la información facilitada este viernes por el cuerpo policial, durante el asalto uno de los agresores tiró con fuerza del pelo de la mujer, mientras otro trataba de quitarle al hombre una riñonera. En el forcejeo llegaron incluso a romper la correa del bolso, aunque finalmente las víctimas consiguieron evitar el robo y conservar sus pertenencias.

Intervención policial e intento de fuga

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Local localizaron a dos de los supuestos implicados en las inmediaciones del lugar de los hechos. Uno de ellos intentó escapar corriendo, aunque finalmente fue interceptado y detenido.

Posteriormente, el caso pasó a manos del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional, que continuó con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido e identificar al resto de participantes en el asalto.

El detenido participó, presuntamente, junto a otros jóvenes en el asalto violento a una pareja

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que el detenido había proporcionado una identidad falsa. Además, verificaron que contaba con antecedentes policiales relacionados con delitos de lesiones, allanamiento de morada y robos con violencia.

Relación con otro asalto en Triana

La investigación permitió además vincular al arrestado con otro robo violento ocurrido meses atrás en la zona de Triana.

Ese suceso tuvo lugar el pasado mes de marzo y la víctima sufrió una agresión que le dejó inconsciente mientras los autores le sustraían sus pertenencias. La identificación del presunto implicado fue posible gracias al análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Sobre el detenido pesaba, además, una orden judicial de búsqueda, detención y personación

Los investigadores también confirmaron que sobre el joven pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación por otro procedimiento relacionado igualmente con un delito de robo con violencia.

El principal detenido ingresa en prisión

Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso en prisión del detenido mayor de edad.

En cuanto al menor arrestado, quedó posteriormente en libertad y bajo la disposición de la Fiscalía de Menores, organismo encargado de intervenir en este tipo de procedimientos cuando los implicados no han alcanzado la mayoría de edad.

La investigación policial continúa abierta para tratar de localizar e identificar a los otros tres jóvenes presuntamente implicados en el asalto ocurrido en Vegueta.