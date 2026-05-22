Un varón agrede a la encargada de una tienda que lo pilló robando en Gran Canaria

La Policía Canaria han procedido a la detención de un varón de los delitos de robo con violencia e intimidación y atentado contra agentes de la autoridad al agredir a la encargada de una tienda de Santa Lucía de Tirajana que le pilló robando, así como a los agentes en el momento de su detención.

Según informa el cuerpo autonómico, los hechos tuvieron lugar cuando una llamada alertó de que un individuo tenía una actitud altamente agresiva en un establecimiento comercial de la zona y que estaba intentando sustraer diversos productos, llegando incluso a agredir físicamente a la encargada tras verse sorprendido.

Con la descripción física del sospechoso, las patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana desplegaron un rápido dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, localizando al individuo a escasos metros del lugar del suceso.

El hombre mostró gran agresividad

Al percatarse de la presencia de los agentes y proceder estos a su identificación, el varón, lejos de deponer su actitud, mostró una gran hostilidad y acometió violentamente contra los policías, lo que obligó a su inmediata reducción y detención.

Finalmente, tras consultar las bases de datos policiales, se comprobó que al arrestado le constan numerosos antecedentes policiales previos por delitos de robos con violencia.

Por ello, los policías autonómicos instruyeron las correspondientes diligencias policiales y el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.