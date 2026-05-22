Un varón agrede a la encargada de una tienda que lo pilló robando en Gran Canaria
El individuo, con amplio historial delictivo a sus espaldas, fue arrestado en Santa Lucía de Tirajana tras la sustracción y arremeter contra la empleada y agentes de la Policía Canaria
La Policía Canaria han procedido a la detención de un varón de los delitos de robo con violencia e intimidación y atentado contra agentes de la autoridad al agredir a la encargada de una tienda de Santa Lucía de Tirajana que le pilló robando, así como a los agentes en el momento de su detención.
Según informa el cuerpo autonómico, los hechos tuvieron lugar cuando una llamada alertó de que un individuo tenía una actitud altamente agresiva en un establecimiento comercial de la zona y que estaba intentando sustraer diversos productos, llegando incluso a agredir físicamente a la encargada tras verse sorprendido.
Con la descripción física del sospechoso, las patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana desplegaron un rápido dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, localizando al individuo a escasos metros del lugar del suceso.
El hombre mostró gran agresividad
Al percatarse de la presencia de los agentes y proceder estos a su identificación, el varón, lejos de deponer su actitud, mostró una gran hostilidad y acometió violentamente contra los policías, lo que obligó a su inmediata reducción y detención.
Finalmente, tras consultar las bases de datos policiales, se comprobó que al arrestado le constan numerosos antecedentes policiales previos por delitos de robos con violencia.
Por ello, los policías autonómicos instruyeron las correspondientes diligencias policiales y el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
- Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- La caída de un motorista cierra el acceso al túnel de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria
- Viera, el Zaragoza 3.990 días después y la retirada de la UD Las Palmas: invertir en el pádel y ser el Piqué del Arucas
- La Guardia Civil intensifica la vigilancia en el puerto de Agaete en los vehículos hacia Tenerife para evitar el desplazamiento de culebras reales y ardillas
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria
- Casi 59.000 euros anuales de sueldo: el Puerto de Las Palmas busca un jefe para su unidad de medioambiente
- Planes para el fin de semana en Gran Canaria del 22 al 24 de mayo de 2026.