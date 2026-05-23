Dos rescates en Canarias: un ciclista cae por un barranco y un menor es evacuado en helicóptero

Doble rescate en Canarias. Un ciclista fue socorrido ayer tras precipitarse por un barranco en Arucas, Gran Canaria, y un menor precisó de un traslado en helicóptero a un centro hospitalario tras caer sobre una zona de rocas en el litoral de Icod de los Vinos, Tenerife.

En Gran Canaria, un hombre de 40 años fue socorrido ayer por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras precipitarse por un barranco en la calle Doctor Fleming, en el municipio de Arucas. El varón precisaba lesiones de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Doctor Negrín.

Alrededor de las 13.08 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un ciclista se había caído por un barranco, desde varios metros de altura. En ese momento, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios. El personal del SUC valoró, asistió e inmovilizó al afectado, que fue trasladado en ambulancia al hospital mencionado.

Rescate aéreo

Por otro lado, en Tenerife, un menor de 17 años fue rescatado por los bomberos y un helicóptero del GES tras caer desde varios metros de altura a una zona de rocas en la costa de Punta de la Centinela, en Icod de los Vinos. Sobre las 10.09 horas, el 112 fue alertado de la situación de una persona que había caído en el litoral, momento en el que activaron los recursos de emergencia necesarios.

Los bomberos prestaron una primera atención al menor, pero, al constatar que no podían rescatarle por tierra en condiciones de seguridad, solicitaron al 112 la necesidad de un recurso aéreo.

Efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) se descolgaron del helicóptero y, junto a los bomberos, consiguieron rescatarle, lo izaron al aparato y lo evacuaron hasta la helisuperficie de La Guancha. Una vez en tierra, el personal del SUC asistió al joven, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.