Accidente de moto en Gran Canaria: un hombre, trasladado en helicóptero al hospital en estado grave tras sufrir una caída en San Bartolomé de Tirajana

Un hombre de 32 años se encuentra en estado grave tras sufrir una caída este con su moto este domingo en la carretera GC-60, en las inmediaciones de la zona de Fataga, perteneciente al municipio de San Bartolomé de Tirajana. El motorista tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar a las 13.00 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso en el que se le alertaba sobre el estado de un motorista que precisaba de asistencia sanitaria urgente, tras caer de su vehículo en la vía.

El equipo del 112 activó los recursos de emergencia necesarios: el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó un helicóptero medicalizado y dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico; al servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana y a la Guardia Civil.

Actuación de emergencia

El personal del SUC valoró y asistió al afectado. Una vez estabilizado, debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser trasladado en helicóptero al centro hospitalario. Los efectivos de bomberos aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero, que tuvo lugar en la misma carretera. Los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.