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Persecución en Las Palmas de Gran Canaria: tres detenidos tras darse a la fuga con un coche robado y chocar contra dos unidades de la Policía Local

El conductor, que carecía de permiso de conducción y había protagonizado otra huida hace un mes, hirió a cuatro agentes fruto del impacto entre turismos

Estado del vehículo robado tras el choque contra dos vehículos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Estado del vehículo robado tras el choque contra dos vehículos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Daniel Valle

Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad Nocturna Especializada (UNE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la madrugada del domingo a tres hombres que se dieron a la fuga en un vehículo robado e impactaron contra dos unidades policiales, hiriendo a varios agentes. El conductor carecía de permiso de conducción y tenía antecedentes por delitos contra la seguridad previos, en el que se incluye otra huida de la Policía Nacional hace un mes.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las cinco de la madrugada, en la rotonda del centro de salud de la calle Juan Saraza Ortiz de la capital grancanaria. Un agente da el alto al vehículo tras reconocer al conductor como autor previo de otros delitos. En ese momento, emprende la huida a alta velocidad en dirección a la calle Santa Luisa de Marillac, estando cerca de atropellar a varios peatones, y comienza la persecución policial.

Los detenidos se desplazaron en velocidad muy superior a la permitida por las calles Agustina de Aragón, Doctor Jiménez Neyra y Dean López Martín y se subió a la acera para dirigirse a la vía Rosario Manrique, en sentido contrario a la circulación. Durante ese instante, tres vehículos particulares tuvieron que esquivar al turismo para evitar la colisión.

Huida a pie

El turismo robado impactó de frente contra un vehículo de la Policía Local y, al dar marcha atrás para intentar huir, vuelve a chocar contra otro coche de la autoridad, partícipe en la persecución. El conductor sale del vehículo e intenta huir a pie hacia la calle León XIII, mientras que los otros dos ocupantes son detenidos en su interior.

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Finalmente, el conductor fue interceptado y detenido a unos 300 metros del turismo robado. A consecuencia del choque, cuatro agentes resultaron heridos y tuvieron que ser examinados en un complejo hospitalario.

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