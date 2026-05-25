Accidente de moto en la rotonda de Las Tazas de Telde

Un accidente de motocicleta en Telde ha movilizado a varios recursos de emergencia en la rotonda de Las Tazas a primeras horas de la noche de este lunes, 25 de mayo. Situada en la Avenida del Cabildo, uno de los puntos viarios más transitados del municipio grancanario. El incidente obliga a extremar la precaución a los conductores que circulen por esta zona, especialmente en los accesos y salidas próximas a La Garita y al casco urbano, según ha informado el Cecoes 1-1-2 Canarias.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Telde, recursos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que trabajan en la atención del siniestro y en la regulación del tráfico.