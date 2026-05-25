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Accidente de moto en la rotonda de Las Tazas de Telde

El siniestro se ha producido en la Avenida del Cabildo, uno de los accesos con más tráfico del municipio

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC

Bruno Betancor

Un accidente de motocicleta en Telde ha movilizado a varios recursos de emergencia en la rotonda de Las Tazas a primeras horas de la noche de este lunes, 25 de mayo. Situada en la Avenida del Cabildo, uno de los puntos viarios más transitados del municipio grancanario. El incidente obliga a extremar la precaución a los conductores que circulen por esta zona, especialmente en los accesos y salidas próximas a La Garita y al casco urbano, según ha informado el Cecoes 1-1-2 Canarias.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Telde, recursos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que trabajan en la atención del siniestro y en la regulación del tráfico.

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