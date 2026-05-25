Detenido "un peligroso delincuente" por varios robos violentos a personas mayores en el sur de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años como presunto responsable de una serie de robos con violencia e intimidación cometidos en distintas zonas del sur de Gran Canaria. La operación, desarrollada por agentes de la Comandancia de Las Palmas, permitió esclarecer cuatro asaltos ocurridos en Mogán y Puerto Rico.

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de marzo, después de que las fuerzas de seguridad detectaran un aumento de denuncias con características similares. Según las pesquisas, el sospechoso actuaba de forma sorpresiva, abordando a las víctimas por la espalda y empleando un elevado nivel de violencia para sustraer objetos de valor.

Los investigadores consideran que el presunto autor seleccionaba cuidadosamente lugares con escasa presencia de cámaras de vigilancia, una circunstancia que apuntaría a una actuación planificada.

Víctimas de edad avanzada y agresiones de gran violencia

Entre los hechos investigados destaca especialmente un robo cometido en una conocida avenida de Mogán. Según informó la Guardia Civil, el agresor golpeó con fuerza en el ojo a una de las víctimas para arrebatarle una cadena de oro.

Las lesiones sufridas fueron de gravedad y obligaron a una intervención quirúrgica urgente debido al riesgo de pérdida de visión.

En otro de los asaltos atribuidos al detenido, el sospechoso habría robado un reloj de alta gama valorado en unos 4.000 euros a una persona que paseaba con su mascota por un paseo marítimo del sur de la isla.

La investigación también le relaciona con la sustracción de un bolso y otra cadena de oro a una víctima acompañada, resultando herida la persona que iba con ella durante el forcejeo. Además, los agentes le atribuyen un cuarto robo violento consistente en el tirón de una cadena de cuello.

La mayoría de las víctimas eran personas de edad avanzada, un perfil que suele ser especialmente vulnerable ante este tipo de delitos violentos en espacios públicos.

El análisis de cámaras y un bono de transporte permitieron identificarlo

Las pesquisas policiales se centraron en el estudio detallado de imágenes de videovigilancia obtenidas en un establecimiento de ocio cercano a uno de los lugares donde se produjo uno de los robos.

Gracias a ese análisis, los agentes lograron identificar al sospechoso mientras huía hacia una parada de transporte público tras uno de los asaltos.

Durante la investigación también llamó la atención de los agentes el uso de un bono de transporte perteneciente presuntamente a otra persona, una pista que ayudó a avanzar en la identificación.

La Guardia Civil cruzó posteriormente esta información con datos recopilados por otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y con el análisis de las características físicas del sospechoso.

Finalmente, el operativo policial permitió determinar plenamente la identidad del presunto autor.

Vestía la riñonera que portaba en los asaltos

El arresto se produjo el pasado 30 de abril en el marco de un dispositivo coordinado con efectivos de la Policía Local de Mogán.

Los agentes localizaron al sospechoso cuando descendía de un transporte público procedente de una urbanización cercana.

En el momento de la detención portaba una riñonera que coincidía con la utilizada durante los asaltos investigados. Además, los agentes encontraron un teléfono móvil cuya procedencia no pudo ser aclarada inicialmente.

Las diligencias policiales fueron remitidas posteriormente a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que se encontraba en funciones de guardia.

Ingreso en prisión

Tras analizar los hechos investigados, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.

Según explicó la Guardia Civil, la decisión judicial tuvo en cuenta la gravedad de las agresiones, la violencia utilizada durante los robos y la reiteración delictiva detectada en la investigación.