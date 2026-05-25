El insólito error de un turista en Canarias: termina con el coche atrapado en plena playa
El surrealista momento en el que un turista acaba con su coche de alquiler atrapado en plena arena de la playa de Troya, en Adeje, ya se ha hecho viral en redes sociales. Varias personas tuvieron que ayudar al conductor para sacar el vehículo de la arena en una de las zonas más concurridas del sur de Tenerife
Una escena tan inesperada como llamativa se ha viralizado en redes sociales después de que un turista terminara atrapado con un coche de alquiler en la playa de Troya, en el municipio tinerfeño de Adeje. El conductor, aparentemente tras confundirse de acceso, acabó circulando directamente sobre la arena hasta quedar completamente bloqueado.
El incidente ocurrió en una de las zonas turísticas más concurridas del sur de Tenerife y fue grabado por varios presentes. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
En la grabación puede verse cómo el vehículo queda inmovilizado sobre la arena, sin posibilidad de avanzar ni retroceder por sus propios medios. La situación despertó la curiosidad de quienes se encontraban en la playa, muchos de los cuales se acercaron para observar lo ocurrido.
Varias personas ayudaron a sacar el vehículo de la arena
La escena acabó convirtiéndose en una improvisada operación de rescate. Varios bañistas y personas que se encontraban en la zona decidieron colaborar para ayudar al conductor a liberar el coche atrapado.
Mientras el turista intentaba maniobrar, varias personas empujaban el vehículo desde distintos lados para tratar de devolverlo a una superficie más firme. Tras varios intentos y algo de coordinación, finalmente consiguieron sacar el coche de la arena.
El momento generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con humor y sorpresa ante la insólita imagen de un coche circulando por una de las playas más conocidas del sur de la isla.
Un vídeo viral en redes sociales
Las imágenes no tardaron en extenderse por distintas plataformas, acumulando reproducciones y comentarios. Algunos usuarios bromeaban sobre la confusión del conductor, mientras otros destacaban la rapidez con la que varias personas acudieron a ayudar.
- El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio
- Ignacio Gallego, capitán marítimo: «La aseguradora del 'Hondius' insistía en venir al Puerto de Las Palmas porque entendía que la logística era más fácil aquí»
- Una de las peores ideas de un concejal de Las Palmas de Gran Canaria cumple 30 años: una ciudad para pobres
- La UD Las Palmas se enreda con el playoff ante un descendido y cabrea al Gran Canaria
- Al CB Gran Canaria ya sólo le queda rezar para salvar la categoría (80-87)
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- Marta y Virginia Santana: las dos hermanas de Gran Canaria que cantarán al papa León XIV en su visita a Canarias
- La UD Las Palmas no quiere ser de Primera División