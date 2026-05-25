El insólito error de un turista en Canarias: termina con el coche atrapado en plena playa

Una escena tan inesperada como llamativa se ha viralizado en redes sociales después de que un turista terminara atrapado con un coche de alquiler en la playa de Troya, en el municipio tinerfeño de Adeje. El conductor, aparentemente tras confundirse de acceso, acabó circulando directamente sobre la arena hasta quedar completamente bloqueado.

El incidente ocurrió en una de las zonas turísticas más concurridas del sur de Tenerife y fue grabado por varios presentes. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

En la grabación puede verse cómo el vehículo queda inmovilizado sobre la arena, sin posibilidad de avanzar ni retroceder por sus propios medios. La situación despertó la curiosidad de quienes se encontraban en la playa, muchos de los cuales se acercaron para observar lo ocurrido.

Varias personas ayudaron a sacar el vehículo de la arena

La escena acabó convirtiéndose en una improvisada operación de rescate. Varios bañistas y personas que se encontraban en la zona decidieron colaborar para ayudar al conductor a liberar el coche atrapado.

Mientras el turista intentaba maniobrar, varias personas empujaban el vehículo desde distintos lados para tratar de devolverlo a una superficie más firme. Tras varios intentos y algo de coordinación, finalmente consiguieron sacar el coche de la arena.

El momento generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con humor y sorpresa ante la insólita imagen de un coche circulando por una de las playas más conocidas del sur de la isla.

Un vídeo viral en redes sociales

Las imágenes no tardaron en extenderse por distintas plataformas, acumulando reproducciones y comentarios. Algunos usuarios bromeaban sobre la confusión del conductor, mientras otros destacaban la rapidez con la que varias personas acudieron a ayudar.