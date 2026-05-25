Intentó matar a un bailarín a cuchilladas en Tenerife tras perseguir a su expareja: se enfrenta a 24 años de prisión

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra este lunes un juicio marcado por la extrema violencia de los hechos investigados. La Fiscalía Provincial solicita una condena cercana a los 24 años de prisión para un hombre acusado de secuestrar a su expareja, intentar asesinar a un bailarín profesional de bachata y provocar un accidente en la TF-1 durante la madrugada del 24 de diciembre de 2023.

Según el escrito de acusación, el investigado, natural de República Dominicana y actualmente en prisión preventiva, no habría aceptado el fin de la relación sentimental que mantenía con la mujer desde hacía cuatro años. La causa incluye delitos de tentativa de asesinato, detención ilegal, lesiones en el ámbito de la violencia de género, conducción temeraria e injurias y vejaciones.

Una noche que terminó en violencia extrema

La secuencia de los hechos comenzó en una discoteca de Tenerife, donde coincidieron el acusado, su expareja y un bailarín profesional de bachata con el que ella se encontraba esa noche. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre reaccionó enviando mensajes humillantes a través de WhatsApp al verlos juntos.

Posteriormente, habría acudido hasta el vehículo de la pareja, estacionado en un centro comercial, para colocarle un dispositivo GPS y así conocer todos sus movimientos. Ese seguimiento derivó después en una persecución por la autopista TF-1 en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, pese a no disponer de permiso de conducir en vigor, adelantó al vehículo en el que viajaban ambos y frenó de forma brusca hasta provocar una colisión entre dos coches.

Dos puñaladas con intención de matar

Tras el impacto, el acusado salió de su vehículo armado con una navaja y atacó presuntamente al conductor de manera sorpresiva. La Fiscalía asegura que le asestó al menos dos puñaladas. Una de ellas alcanzó el abdomen, por encima del ombligo, con una profundidad tal que afectó al corazón y provocó un derrame pericárdico y lesiones cardiacas.

La segunda cuchillada impactó en el hombro izquierdo y, aunque tuvo menor profundidad al tocar hueso, los investigadores consideran que el objetivo era alcanzar el cuello de la víctima.

El bailarín permaneció siete días hospitalizado, tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y necesitó 155 días para recuperarse completamente. A día de hoy continúa sufriendo secuelas derivadas de las lesiones.

El subinspector fuera de servicio que evitó una tragedia mayor

La acusación destaca que la víctima pudo sobrevivir gracias a la rápida intervención de un subinspector de Policía fuera de servicio que se encontraba en la zona y logró taponar las heridas hasta la llegada de los servicios sanitarios.

La Fiscalía sostiene además que, tras el primer ataque, el acusado regresó nuevamente al vehículo con la intención de seguir apuñalando al bailarín, aunque no pudo consumar ese segundo intento debido a la oposición de la mujer.

Antes de abandonar el lugar, el investigado habría cogido las llaves del coche para dejar al herido sin posibilidad de escapar mientras permanecía gravemente lesionado en mitad de la autopista.

Secuestro y agresión a su expareja

La causa judicial también recoge un presunto episodio de secuestro y violencia machista posterior al ataque. Según el relato fiscal, el acusado agarró a su expareja por los brazos y el pelo para introducirla por la fuerza en su coche y huir del lugar.

Durante el trayecto, presuntamente la golpeó repetidamente en los ojos, labios y nariz, provocándole diversas hemorragias. En un momento dado, la mujer trató de escapar aprovechando un cambio de sentido del vehículo, pero fue devuelta al interior a golpes.

La Fiscalía añade que el hombre intentó intimidarla mostrándole una navaja ensangrentada mientras le decía: “Le metí tres puñaladas”, además de amenazarla asegurando que también la iba a matar porque “iba a ir preso de todas formas”.

Asimismo, le enseñó el teléfono móvil para demostrarle que podía localizarla en cualquier momento gracias al GPS que había instalado previamente en el coche.

Detención tras intentar regresar al lugar de los hechos

Después de abandonar la autopista, el acusado habría contactado con un amigo y ambos intentaron regresar al lugar del ataque. Finalmente, terminaron desplazándose hasta la vivienda de la mujer, donde fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.

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La Fiscalía aprecia además varias agravantes en el caso, entre ellas reincidencia por conducir sin permiso, parentesco y violencia de género.