Un vehículo se sale de la vía en Lanzarote y tres ocupantes resultan heridos, uno grave
Un joven de 22 años ha sufrido traumatismos graves, mientras que otros dos de 24 años resultaron con heridas leves en el accidente ocurrido anoche en Costa Teguise
Un vehículo se salió anoche de la vía por la que circulaba a su paso por Costa Teguise, en el municipio lanzaroteño de Teguise, y tres ocupantes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, según ha informado el 112.
El siniestro tuvo lugar a las 22.58 horas en la calle Ruta del Norte.
Dos ocupantes, de 24 años, sufrieron heridas leves y fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.
Otro de 22 años resultó afectado con diversos traumatismos de carácter grave, por lo que también fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Personal del SUC valoró y asistió a los tres afectados antes de trasladarlos al hospital público de la isla, bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote aseguraron la zona y agentes de la Policía Local de Teguise regularon el tráfico y realizaron el atestado.
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