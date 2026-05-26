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Dos accidentes colapsan la GC-2 y la Autovía Marítima en Gran Canaria con largas retenciones

La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en el siniestro ocurrido junto al Teatro Pérez Galdós mientras otro accidente complicaba la circulación en dirección Agaete

Accidentes en la GC-2 y la Autovía Marítima colapsan el tráfico en Gran Canaria

Accidentes en la GC-2 y la Autovía Marítima colapsan el tráfico en Gran Canaria

Bruno Betancor

La tarde de este lunes dejó importantes complicaciones circulatorias en Gran Canaria tras registrarse dos accidentes de tráfico que afectaron tanto a la Autovía Marítima como a la GC-2.

Uno de los siniestros se produjo en la Autovía Marítima, en sentido norte y a la altura del Teatro Pérez Galdós, donde fue necesaria la intervención de la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Los agentes aseguraron la zona y regularon la circulación para evitar nuevos incidentes y minimizar las retenciones generadas en uno de los principales accesos viarios de la capital grancanaria.

Por el momento no han trascendido datos oficiales sobre el número de vehículos implicados ni sobre posibles personas heridas en este accidente.

Mientras tanto, otro siniestro registrado en la GC-2, a la altura de Quintanilla y en dirección Agaete, provocó largas colas y circulación prácticamente detenida durante varios minutos.

Según testigos presentes en la vía, las retenciones llegaron a superar la zona de la rotonda de Bañaderos debido a la acumulación de vehículos.

Además, fuentes consultadas señalan que el accidente de mayor gravedad se produjo inicialmente en dirección Las Palmas de Gran Canaria, aunque posteriormente se registró otro incidente en sentido Agaete debido al conocido “efecto mirón”, cuando algunos conductores reducen la velocidad para observar un accidente ocurrido en el sentido contrario de la vía.

La presencia de efectivos de tráfico permitió regular la circulación y tratar de aliviar las importantes retenciones generadas en ambos sentidos de la carretera.

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Desde los servicios actuantes se recomendó extremar la precaución al volante, respetar la señalización provisional instalada en la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes desplazados al lugar.

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