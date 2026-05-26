Buscan a una mujer desaparecida en la costa del sur de Lanzarote

Los servicios de emergencia buscan desde la tarde de ayer lunes a una mujer en la costa de El Golfo (municipio de Yaiza), en el sur de Lanzarote. El rastreo se se realiza por en el mar, por tierra y también desde el aire.

La búsqueda se inició después de que se recibiera un aviso sobre las 17.55 horas alertando de la posible desaparición de una persona en el mar frente al restaurante Casa Torano, en el pueblo de El Golfo, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. El testigo alertó de que una ola arrastró a una mujer mientras caminaba sobre las piedras, aunque desde el consorcio indican que el tiempo en la zona estaba "bueno" la pasada jornada.

La mujer cayó al agua. El alertante explicó posteriormente que, al acercarse para auxiliarla, ya no pudo localizarla.

Un helicóptero del GES y bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote busca a una mujer desaparecida en El Golfo, en el sur de Lanzarote / La Provincia

Helicóptero, dron y embarcación

Una vez en la zona, los bomberos coordinaron las labores junto a la Policía Local de Yaiza. El dispositivo incluyó medios marítimos, aéreos y terrestres con el objetivo de rastrear el entorno donde fue vista por última vez la persona desaparecida.

Entre los recursos movilizados figuraron la embarcación de rescate Mike 2, desplazada desde Playa Blanca, así como un dron para realizar tareas de localización aérea. Además, un bombero especializado participó directamente en el rastreo dentro del agua mediante labores de natación y buceo.

Al operativo también se sumaron efectivos de Salvamento Marítimo, el helicóptero Helimer, integrantes del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias y un grupo de voluntarios que colaboró en las tareas de búsqueda.

El operativo concluyó sin resultados

Tras varias horas de rastreo intensivo en la zona costera y marítima de El Golfo, los equipos dieron por finalizada la búsqueda alrededor de las 21.00 horas de ayer sin haber logrado localizar a la persona desaparecida.

Emergencias no descarta que pudiera tratarse de una falsa alarma.