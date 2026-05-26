Detenida una pareja en Arrecife por robo con fuerza y amenazas graves en presencia de su hijo menor de edad

Agentes de la Policía Local de Arrecife y de la Policía Nacional detuvieron este ayer lunes a dos personas, un hombre de 39 años y una mujer de 37, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza y amenazas graves ocurrido en la capital lanzaroteña.

Los hechos se produjeron durante la mañana en la zona de la Vía Medular de Arrecife. Según la información facilitada por la Jefatura de la Policía Local, agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) estaban interviniendo en un accidente de tráfico con una persona herida cuando fueron alertados de un altercado cercano.

Robo y amenazas a la víctima

Tras recibir el aviso, una patrulla se desplazó rápidamente al lugar de los hechos, coincidiendo con la llegada al lugar de efectivos de la Policía Nacional. Ambos cuerpos iniciaron una actuación coordinada para aclarar lo sucedido y recabar información de los implicados y testigos presentes.

De acuerdo con la investigación policial, la pareja detenida habría iniciado un forcejeo con un hombre que se encontraba dentro de un vehículo. Durante el incidente, los presuntos autores lograron sustraerle un teléfono móvil e intentaron además apoderarse de una riñonera con objetos personales, aunque finalmente no consiguieron llevársela.

La víctima también habría recibido amenazas graves de manera reiterada durante el altercado. Según recoge la nota policial, los detenidos manifestaron supuestamente su intención de causarle lesiones de consideración.

Intervención de la Unidad de Menores y Familia

Durante la actuación fue necesaria además la participación de la Unidad de Menores y Familia de la Policía Local de Arrecife (UMEF) debido a la presencia de un menor de edad, hijo de los arrestados, que presenció lo ocurrido.

Los agentes localizaron posteriormente a un familiar responsable que se hizo cargo del menor.

La actuación permitió movilizar de forma conjunta los recursos de seguridad necesarios para controlar la situación y proceder a la detención de los presuntos implicados. La colaboración entre Policía Local y Policía Nacional resultó clave para resolver el incidente en pocos minutos.