Detenido por arremeter contra la Policía en una pelea multitudinaria frente a una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria

Una pelea multitudinaria entre los clientes de una discoteca rompió la paz en la madrugada del domingo en la zona Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Todo comenzó cuando el exterior de un local de música latina empezó a abarrotarse de personas, algunas de ellas con el ánimo caldeado y armadas con cuchillos que emplearon para amenazar a los presentes. El enfrentamiento escaló de intensidad hasta la llegada de la Policía Nacional, que disolvió la riña y detuvo a uno de los agresores.

Los intervinientes fueron requeridos en torno a las 4 de la madrugada debido a que había comenzado una acalorada discusión entre varios individuos en la calle Franchy Roca, a la altura del establecimiento Latin Palace. Al llegar, se encontraron con un gran volumen de usuarios en estado de agitación y con armas blancas de por medio.

En concreto, según las fuentes consultadas, se había producido una situación de aglomeración a las afueras del local, con entre 50 y 60 sujetos implicados. Algunos de ellos portaban cuchillos en el momento en el que acudieron los agentes, pero se disolvieron en breves instantes y no se lograron intervenir los instrumentos que habían empleado.

El joven arrojó una botella de vidrio a los agentes y golpeó a dos de ellos para intentar evitar el arresto

La gran concentración de personas dificultó las labores de control y la dotación policial tuvo que hacer uso de defensa para disolver la riña y abrirse paso hasta el local. Una vez allí, colocaron un cordón de seguridad para empezar a dispersar a la gente.

Sin embargo, en ese momento, un joven de 20 años y nacionalidad española desoyó sus indicaciones. De forma inesperada, lanzó una botella de vidrio en dirección a los agentes, con total desprecio a su integridad física.

Huida a pie

Acto seguido, el agresor decidió emprender una huida a pie por la calle 29 de abril, pero los policías no lo perdieron de vista. Unos metros más adelante, lo redujeron, inmovilizaron y procedieron a su detención. En todo momento trató de resistirse al arresto y lanzó patadas que lesionaron a dos de los presentes. En concreto, le rompió las gafas graduadas a uno y el otro sufrió lesiones en el tobillo.

Tampoco actuó solo. Mientras se producía la intervención, sus amigos y otros clientes del establecimiento trataron de apoyarle al lanzar botellas a los agentes para que desistieran en su objetivo.

Finalmente, el varón fue detenido por su participación en la riña multitudinaria y por un supuesto delito de atentado y desobediencia a la autoridad. No es la primera vez que se ve involucrado en un altercado de este tipo, pues cuenta con un antecedente previo por causar lesiones a dos funcionarios.