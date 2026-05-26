Investigan y detienen a un hombre por un robo con violencia y sustracción de dinero en Mogán

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia cometido en una conocida zona comercial y de ocio del municipio de Mogán, donde la víctima fue agredida físicamente antes de que le sustrajeran más de 500 euros.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 24 de abril, cuando la víctima se encontraba utilizando máquinas de azar en un establecimiento de juegos situado en una gran superficie comercial. Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil, el presunto autor, al que conocía por ser cliente habitual del local, se acercó de forma repentina y le arrebató un billete que tenía sobre la máquina.

La situación se agravó poco después, cuando ambos salieron del establecimiento y se dirigieron a una zona común del complejo. Allí, el investigado habría comenzado a agredir al denunciante con puñetazos y técnicas de inmovilización por el cuello.

Durante el forcejeo, el agresor logró sustraer otros 500 euros que la víctima llevaba en la mano y huyó rápidamente por las instalaciones del centro de ocio.

Tras conocer los hechos, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar al sospechoso mediante el análisis de las imágenes disponibles y las gestiones realizadas en la zona. Los agentes confirmaron además que el investigado mantenía una vinculación habitual con el entorno donde se produjo el robo.

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Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil procedió a su detención el pasado 12 de mayo. Las diligencias, junto con el detenido y las pruebas recabadas —entre ellas grabaciones y partes médicos de las lesiones sufridas por la víctima—, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia.