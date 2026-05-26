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Pillada a 110 km/h en una avenida limitada a 40 en Santa Cruz de Tenerife

La conductora, de 40 años, está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser detectada por el radar de la Policía Local en Añaza

Imagen de los hechos-

Imagen de los hechos- / La Provincia

Bruno Betancor

Una conductora de 40 años está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial después de ser detectada circulando a 110 kilómetros por hora en una vía urbana limitada a 40 en Santa Cruz de Tenerife.

La infracción fue detectada por el servicio de radar del equipo de Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife durante un control de velocidad realizado en la avenida Luis Celso García Guadalupe, situada en el barrio de Añaza.

Según la información difundida por la Policía Local, la conductora prácticamente triplicaba el límite máximo permitido en esa vía urbana, donde la velocidad está fijada en 40 kilómetros por hora.

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Los hechos han sido trasladados ya a las instancias judiciales correspondientes para la celebración del procedimiento pertinente, al considerar los agentes que podría tratarse de un delito contra la seguridad vial.

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