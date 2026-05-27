Aparatoso accidente en la Avenida Marítima

La Avenida Marítima, en sentido sur y a la altura de Granadera Canaria, ha sido escenario de un nuevo siniestro vial que ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias durante la jornada de este miércoles.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente varias unidades territoriales de la Policía, junto a una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), para atender la incidencia y asegurar la zona mientras se evaluaba la situación.

Imagen de las colas. / La Provincia

Además, también fue activado el servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, así como la unidad de atestados, encargada de realizar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente y coordinar la gestión del tráfico en uno de los puntos con mayor circulación de vehículos de la capital grancanaria.

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Por ahora, no han trascendido detalles oficiales sobre el número de vehículos implicados ni sobre posibles heridos, aunque la presencia de recursos sanitarios y policiales refleja la rápida respuesta desplegada tras el aviso.