Graban a un conductor de patinete eléctrico a gran velocidad en una carretera de Lanzarote: "Va a 100 km/h ahora mismo"

Un vídeo grabado desde el interior de un coche ha mostrado cómo un conductor de un patinete eléctrico circula a gran velocidad en la carretera que conecta Arrecife y San Bartolomé, en la isla de Lanzarote.

En las imágenes, difundidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería, se escucha a los ocupantes del vehículo comentar la situación mientras circulan junto al vehículo de movilidad personal (VMP).

Durante la grabación, los ocupantes hacen referencia a la velocidad que aparentemente alcanza el patinete, llegando incluso a mencionar cifras superiores a los 100 kilómetros por hora según el marcador del automóvil.

A más velocidad de la permitida

"Va a 100 ahora mismo", se escucha en el vídeo que acompaña a esta información, donde se observa un adelantamiento por la derecha. "Casi nada. 110 y está subiendo", se aprecia en otro momento de la grabación.

La escena ha llamado la atención porque este tipo de vehículos tienen limitaciones específicas de circulación.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), La velocidad máxima de los patinetes eléctricos, según los modelos, debe estar entre 6 y 25 km/h.

Además, no pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.

Sin auriculares y con casco de protección

La DGT recuerda que los conductores de patinetes eléctricos están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo.

Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.

En la reciente Ley de Tráfico se establece la obligación a los conductores de VMP, de utilizar casco de protección.