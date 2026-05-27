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La Guardia Civil interviene más de 3.492 botellas de alcohol ilegal en un almacén de Las Palmas sin control fiscal ni sanitario

Agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras detectaron en un establecimiento licores y aguardientes sin precinta legal o con sellos incompatibles con la normativa tributaria

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL / GUARDIA CIVIL

Bruno Betancor

La Guardia Civil ha intervenido en la provincia de Las Palmas un total de 3.492 botellas de alcohol que presuntamente incumplían la normativa fiscal y sanitaria vigente. La actuación fue desarrollada por agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Las Palmas durante una inspección en un almacén destinado a la distribución de bebidas.

Según la información facilitada este miércoles por el cuerpo de seguridad, el lote alcanzaba un volumen de 1.674,55 litros y un valor estimado de 44.112 euros. La mercancía estaba formada principalmente por licores de origen internacional preparados para su comercialización en el mercado minorista.

Entre las bebidas detectadas figuraban licores de lichi, aguardientes de sorgo de alta graduación —algunos de hasta el 62 % de alcohol— y distintos licores de canela. Los agentes observaron irregularidades relevantes tanto en el etiquetado como en el precintado de los productos.

Tecnología para comprobar el fraude fiscal

La operación destacó por el uso de herramientas tecnológicas avanzadas durante la inspección. Los agentes emplearon sistemas de escaneo especializados para verificar la autenticidad de las precintas fiscales adheridas a las botellas.

Las comprobaciones permitieron detectar que una parte importante del cargamento carecía directamente de precinta legal o presentaba sellos incompatibles con la normativa tributaria española.

La mercancía, valorada en más de 44.000 euros, se integra en la actuación internacional 'Operación OPSON XV' contra el fraude alimentario y la falsificación

La Guardia Civil asegura que la ausencia de estas garantías supone no solo una infracción económica, sino también un posible riesgo para los consumidores.

Identificado el responsable del establecimiento

Las investigaciones permitieron identificar al presunto responsable de la gestión administrativa y comercial de la mercancía intervenida. Según informó la Guardia Civil, el investigado estaría vinculado directamente al almacén inspeccionado y a la distribución de las bebidas.

La rápida actuación policial permitió inmovilizar toda la partida antes de que llegara al circuito comercial. De esta manera, se evitó que las botellas fueran distribuidas en establecimientos minoristas.

Las bebidas quedaron precintadas cautelarmente dentro del propio centro de distribución y permanecen a disposición de la autoridad competente mientras continúan las actuaciones administrativas correspondientes.

Las diligencias pasan a Aduanas e Impuestos Especiales

Tras la intervención, la Guardia Civil elaboró un acta por una supuesta infracción de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales. La documentación ha sido remitida a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Las Palmas de Gran Canaria, organismo encargado de tramitar el posible expediente sancionador.

Noticias relacionadas y más

La legislación española contempla sanciones económicas y administrativas para quienes introduzcan, almacenen o distribuyan bebidas alcohólicas sin cumplir los requisitos fiscales y de control establecidos.

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