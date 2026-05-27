Hallan muerto a un hombre de unos 70 años en una vivienda de Arrecife tras la intervención de los bomberos

Un hombre de aproximadamente 70 años fue hallado fallecido este martes en el interior de una vivienda de Arrecife, en Lanzarote, después de que los servicios de emergencia fueran requeridos para abrir el inmueble ante la preocupación por el estado de su propietario.

La intervención tuvo lugar durante la tarde del 26 de mayo en una casa ubicada en la calle Pérez Galdós, en la capital lanzaroteña. Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, la actuación se llevó a cabo tras recibir un aviso de la Policía Local de Arrecife, que alertó de la posibilidad de que el ocupante pudiera encontrarse sin vida en el interior de la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias, que procedieron a realizar la apertura del inmueble para facilitar el acceso al interior. Una vez dentro de la vivienda, los equipos de intervención confirmaron el fallecimiento del varón, de unos 70 años de edad.

La Policía Local custodió la zona hasta la llegada de la autoridad judicial

Tras confirmarse la muerte del hombre, los efectivos de emergencias dieron por finalizado el servicio. Posteriormente, agentes de la Policía Local permanecieron en el lugar a la espera de la llegada de los Servicios Judiciales, encargados de continuar con las diligencias correspondientes.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del fallecimiento, que deberán determinar las autoridades competentes. Tampoco se ha informado oficialmente sobre la identidad del fallecido.

Actuación coordinada de los servicios de emergencia en Arrecife

La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió acceder a la vivienda tras el aviso recibido por la Policía Local. Este tipo de intervenciones forman parte de los protocolos habituales cuando existen indicios de que una persona puede encontrarse en situación de riesgo dentro de un domicilio y no responde a los intentos de contacto.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote participa habitualmente en aperturas de viviendas requeridas por cuerpos policiales o familiares cuando existe preocupación por personas mayores que viven solas o situaciones similares que requieren una actuación urgente.

Noticias relacionadas

En estos casos, los bomberos realizan la apertura del inmueble garantizando la seguridad del acceso para que los servicios sanitarios o policiales puedan comprobar el estado de la persona afectada.