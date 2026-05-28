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Un aparatoso accidente entre un coche y una guagua deja un herido en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) intervinieron en la zona durante la tarde de este jueves, 28 de mayo

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos. / La Provincia

Bruno Betancor

Un accidente de tráfico tuvo lugar en la calle Pío XII, en Las Palmas de Gran Canaria, dejó en la tarde de este jueves, 28 de mayo, al menos una persona lesionada y obligó a la intervención de los servicios de emergencia en la zona. En el incidente estuvo implicada una guagua de Guaguas Municipales, según la información difundida por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Territorial de Barrios de la Policía Local, que intervinieron para regular la situación, atender las primeras necesidades de seguridad vial y coordinar la actuación en el entorno del accidente. También acudió una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, cuyos efectivos sanitarios atendieron a una persona lesionada.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el siniestro. La información disponible apunta únicamente a la existencia de un accidente de tráfico con una guagua implicada y una persona que precisó asistencia sanitaria.

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