Hallan restos de una ballena en la costa junto al Aeropuerto de Fuerteventura

La aparición de restos de una ballena en la costa de El Matorral, en las inmediaciones del Aeropuerto de Fuerteventura, movilizó este jueves a diferentes servicios de emergencia y medioambientales de la isla. La intervención fue coordinada tras un aviso recibido por el CECOES 112, que alertó de la presencia de un cetáceo muerto en el litoral del municipio de Puerto del Rosario.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario, quienes comprobaron la existencia de los restos del animal en una zona costera próxima tanto al aeropuerto majorero como al núcleo poblacional de El Matorral, un entorno frecuentado diariamente por vecinos, trabajadores y visitantes.

Una vez confirmada la incidencia, los efectivos policiales activaron el protocolo correspondiente y comunicaron la situación a los Agentes de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, encargados de coordinar las actuaciones necesarias para la retirada de los restos y la evaluación de la situación ambiental y sanitaria de la zona.

Por el momento, las autoridades no han detallado el estado exacto del animal ni la especie concreta de la ballena localizada en la costa de Fuerteventura. Tampoco se han facilitado datos sobre las posibles causas de la muerte, una circunstancia que suele analizarse en este tipo de episodios mediante estudios y revisiones técnicas.

Activación del protocolo ante cetáceos muertos en Canarias

La aparición de cetáceos muertos en las costas del archipiélago activa habitualmente un protocolo específico de intervención coordinado entre cuerpos policiales, servicios de emergencia y personal especializado en biodiversidad y conservación marina.

El objetivo principal de estas actuaciones es garantizar tanto la protección del entorno natural como la seguridad sanitaria de las zonas afectadas. En muchos casos, los técnicos realizan inspecciones para identificar la especie, valorar el estado de descomposición y, cuando es posible, investigar las causas de la muerte del animal.

Canarias es una de las regiones europeas con mayor biodiversidad de cetáceos. En sus aguas habitan de forma habitual numerosas especies de ballenas y delfines gracias a las características oceánicas del archipiélago y a la riqueza de sus ecosistemas marinos.

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Sin embargo, la presencia ocasional de animales varados o muertos en la costa no resulta excepcional. Factores como enfermedades, colisiones con embarcaciones, atrapamientos accidentales, contaminación marina o causas naturales pueden estar detrás de este tipo de sucesos.