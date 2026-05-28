Una joven resulta herida grave tras el vuelco de un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 22 años ha resultado herida de carácter grave tras el vuelco de un vehículo registrado este jueves, 28 de mayo, en la calle Concejal García Feo, en Las Palmas de Gran Canaria.

El incidente se produjo sobre las 07:00 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 112 del Gobierno de Canarias, recibió una alerta en la que se informaba del vuelco de un automóvil con una persona que precisaba asistencia sanitaria.

De inmediato, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, SUC, así como efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria y de la Policía Local.

Los bomberos de la capital grancanaria intervinieron para liberar a la afectada y asegurar el vehículo. Posteriormente, el personal sanitario del SUC valoró y asistió a la joven, que presentaba un traumatismo de pronóstico grave en el momento inicial de la asistencia.

Tras ser estabilizada, la herida fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

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Por su parte, agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.