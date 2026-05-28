Rescatan un chucho negro atrapado en las piscinas naturales de La Laja

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, y en colaboración con el Servicio de Recuperación de Fauna del Cabildo de Gran Canaria, rescató y liberó un ejemplar de chucho negro, Taeniura grabata, que había quedado atrapado en una de las piscinas naturales de la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria.

La intervención se produjo después de que un ciudadano alertara de la presencia del animal en una de las charcas del litoral. Tras recibir el aviso, efectivos del SEPRONA se desplazaron hasta la zona junto al personal especializado del Cabildo para comprobar la situación.

Una vez en el lugar, los agentes confirmaron que el ejemplar se encontraba confinado en el interior de una de las piscinas naturales, presumiblemente como consecuencia del descenso de la marea, lo que le impedía regresar al mar por sus propios medios.

Tras valorar el estado del animal, se llevó a cabo una captura controlada para garantizar en todo momento su integridad. Posteriormente, el chucho negro fue liberado en mar abierto, donde pudo reintegrarse con normalidad a su hábitat natural.

Recomendaciones ante situaciones similares

La Guardia Civil recuerda que este tipo de ejemplares puede quedar atrapado en piscinas naturales o charcas intermareales durante las mareas altas. Aunque suelen mantener una actitud calmada si no se sienten amenazados, pueden resultar peligrosos para los usuarios, ya que cuentan con un aguijón venenoso como mecanismo de defensa que puede causar lesiones graves en caso de contacto.

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Por ello, se recomienda a la ciudadanía que, ante la presencia de animales marinos atrapados o en situación similar, no intente tocarlos, molestarlos ni interactuar con ellos. Lo adecuado es comunicar los hechos de forma inmediata al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 112 del Gobierno de Canarias, para que se activen los recursos especializados.