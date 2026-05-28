Sorprenden a un camionero usando el móvil mientras circulaba por la Avenida Marítima

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino durante la tarde de este jueves, 28 de mayo, después de detectar a un conductor de camión utilizando el teléfono móvil de forma manual mientras circulaba por la Avenida Marítima, en sentido Puerto, a la altura del barrio de San Cristóbal.

La actuación fue realizada por la Unidad de Tráfico, que recordó el grave riesgo que supone el uso del teléfono móvil al volante, especialmente cuando se trata de vehículos de grandes dimensiones como camiones o vehículos pesados.

“Sí, ya es un peligro el uso de un teléfono móvil de forma manual con un turismo. Imagínate con un camión”, señalaron desde el cuerpo policial en relación con la intervención realizada en la capital grancanaria.

El uso manual del móvil durante la conducción continúa siendo una de las principales causas de distracción al volante y un factor de riesgo en accidentes de tráfico. En el caso de vehículos pesados, las consecuencias pueden multiplicarse debido al tamaño, peso y distancia de frenado de este tipo de transportes.