Un vehículo arde de madrugada en el Barranco de Mogán y obliga al desalojo de varias viviendas
Varias dotaciones de emergencia trabajaron en la extinción del incendio declarado entre la zona de El Palmito y Las Burrillas
Un incendio declarado durante la madrugada de este jueves en la zona comprendida entre El Palmito y Las Burrillas, en el Barranco de Mogán, movilizó a varios servicios de emergencia del municipio grancanario.
El fuego se originó en un vehículo y generó una rápida intervención para evitar que las llamas afectaran a viviendas cercanas y a la vegetación del entorno.
Los primeros efectivos en llegar fueron miembros de Protección Civil de Mogán, que procedieron a asegurar el área y a realizar el desalojo preventivo de varias viviendas próximas al lugar del incidente. Además, llevaron a cabo labores de contención del fuego en las zonas colindantes hasta la llegada de los bomberos.
Sin daños personales
Posteriormente, efectivos de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria completaron la extinción del incendio. En el operativo también participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y control del tráfico en la zona.
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el incidente se saldó sin daños personales, aunque sí generó momentos de preocupación entre los vecinos debido a la proximidad de las llamas a varias viviendas.
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