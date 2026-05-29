Un conductor ebrio atropella a tres personas, dos de ellas menores, y huye en Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Local localizó al presunto responsable tras el accidente en la avenida Juan XXIII. El conductor dio positivo en alcoholemia y ha quedado investigado
Un atropello múltiple ocurrido en la avenida Juan XXIII, en Las Palmas de Gran Canaria, terminó con tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad, y con el conductor implicado intentando eludir su responsabilidad al abandonar el lugar de los hechos.
La intervención de las Unidades Territoriales permitió localizar posteriormente al presunto responsable del siniestro vial. Tras ser identificado, los agentes le practicaron la correspondiente prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo. Como consecuencia, ha quedado investigado por estos hechos.
Tres víctimas, dos de ellas menores
El accidente se produjo en la avenida Juan XXIII de la capital grancanaria. Según la información difundida por la Policía Local, tres personas fueron atropelladas, siendo especialmente relevante que dos de las víctimas son menores de edad.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los afectados ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.
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