Detenido por amenazar con un machete en el Hospital Doctor Negrín tras una pelea en una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria
Agentes de la Policía Nacional localizaron un machete de grandes dimensiones en las inmediaciones del hospital, presuntamente utilizado durante los hechos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven como presunto autor de un delito de amenazas graves, tras un altercado registrado en el área de urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín.
Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 24 de mayo, cuando la Sala CIMACC 091 movilizó a varias patrullas hasta el centro hospitalario después de que el personal de seguridad alertara de una riña entre varios individuos.
A su llegada, los agentes recabaron el testimonio de varias personas, que aseguraron haber sido amenazadas de muerte por un grupo de jóvenes. Según estas manifestaciones, uno de ellos portaba un machete de grandes dimensiones.
Las primeras gestiones permitieron vincular a los implicados con una pelea tumultuaria ocurrida horas antes en las inmediaciones de un local de ocio de la capital grancanaria. En ese incidente, un trabajador del establecimiento resultó herido de gravedad y sufrió una fractura de mandíbula.
Durante la intervención, los agentes localizaron en las inmediaciones del hospital un machete con una hoja de aproximadamente 51 centímetros, que presuntamente habría sido utilizado durante las amenazas.
Posteriormente, la Policía Nacional localizó y detuvo en las proximidades del centro hospitalario a uno de los presuntos implicados. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo lo ocurrido e identificar al resto de participantes en el altercado.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
- Ya es oficial: la misa del papa será el 11 de junio y la UD Las Palmas jugaría el partido de vuelta del playoff en Gran Canaria el día 10 si acaba cuarta
- No son barcos: los gigantes de hormigón que el Puerto de Las Palmas fondea frente a Las Alcaravaneras hasta final de verano
- La renovada playa de Melenara, en Telde, toma forma: solárium, accesibilidad y fin a las inundaciones en la avenida
- Vuelta de campana en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
- Un aparatoso accidente entre un coche y una guagua deja un herido en Las Palmas de Gran Canaria
- Pedrola llega a Riazor y la UD Las Palmas se juega 40 millones en la finalísima
- El rincón de Las Palmas de Gran Canaria donde el bocadillo de pata sigue siendo un clásico para desayunar
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana