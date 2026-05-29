Tres detenidos en Gran Canaria por matrículas falsas y robo de vehículos: un accidente de tráfico levantó las sospechas

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras dos en Gran Canaria por su presunta relación con delitos de robo de vehículos, falsedad documental y usurpación de estado civil, en el marco de una investigación iniciada tras un accidente de tráfico registrado el pasado mes de marzo.

La actuación fue desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), integrado en la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas, después de detectar diversas irregularidades relacionadas con uno de los vehículos implicados en un siniestro vial ocurrido en la isla.

Un accidente de tráfico destapó las primeras sospechas

La investigación comenzó cuando agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas acudieron a un accidente entre dos turismos que únicamente provocó daños materiales.

Tras realizar las diligencias habituales, los agentes observaron posibles anomalías en la matrícula de uno de los vehículos implicados. Ante estas sospechas, se solicitó la intervención del GIAT para verificar la documentación y esclarecer los hechos.

Durante las primeras pesquisas, los investigadores comprobaron que tanto la identidad facilitada por el conductor como la placa de matrícula utilizada eran presuntamente falsas.

Además, la investigación permitió conocer que la titular legítima de la matrícula había presentado una denuncia ante la Policía Nacional en Valencia, asegurando que ni ella ni su vehículo habían estado nunca en Canarias.

El conductor habría utilizado la identidad de otra persona

Las averiguaciones permitieron determinar la verdadera identidad del conductor implicado en el accidente. Según la investigación, el hombre habría facilitado a los agentes los datos personales completos de un tercero para evitar ser identificado correctamente.

La Guardia Civil sostiene que el investigado tenía retirado el permiso de conducir y además pesaba sobre él una prohibición judicial para conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Los agentes consideran que la supuesta usurpación de identidad tenía como objetivo eludir posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas de su situación legal.

Dos coches con la misma matrícula en el sur de Gran Canaria

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue la localización en el sur de la isla de dos vehículos de la misma marca, modelo y color, ambos con idéntica placa de matrícula.

Según informó la Guardia Civil, los coches estaban expuestos para su venta y habían sido sustraídos del interior de una nave.

Los investigadores identificaron posteriormente a una persona que aseguraba ser la propietaria actual de ambos vehículos. Sin embargo, no pudo aportar documentación que acreditara legalmente la compra.

El sospechoso manifestó haber adquirido los coches dentro de un “lote” por una determinada cantidad económica, aunque las pesquisas continúan abiertas para esclarecer completamente el origen de los vehículos y la cadena de responsabilidades.

Investigación sobre la fabricación e instalación de placas duplicadas

La Guardia Civil también logró identificar a otra persona presuntamente relacionada con la obtención y colocación de las placas de matrícula duplicadas utilizadas en los vehículos investigados.

Las pesquisas apuntan a una posible manipulación deliberada de la documentación y de los elementos identificativos de los coches con el objetivo de dificultar el rastreo policial y ocultar el origen real de los vehículos.

Relación entre los implicados

La investigación desarrollada por el GIAT permitió concluir que el conductor investigado, su acompañante y la persona cuya identidad habría sido utilizada mantenían una relación de amistad previa.

Según la Guardia Civil, la persona afectada por la supuesta usurpación de identidad habría tenido conocimiento posterior de lo ocurrido, aunque inicialmente omitió esa información durante su declaración ante los agentes.

Los investigadores consideran que esa actuación pudo dificultar de forma consciente la identificación del presunto autor material de los hechos.

Finalmente, las diligencias policiales fueron remitidas el pasado 12 de mayo al Juzgado de Guardia de Telde, en Gran Canaria.

Delitos relacionados con vehículos y documentación falsa

La Guardia Civil detalla las penas para los siguientes delitos: