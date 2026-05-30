Cinco heridos tras un violento choque frontal en una carretera de Telde

Un grave accidente de tráfico registrado este sábado por la tarde en Telde dejó cinco personas heridas, una de ellas en estado grave, tras un choque frontal entre dos vehículos en la vía que conecta Montaña Las Palmas con el barrio de Tara. El fuerte impacto movilizó a numerosos recursos de emergencia y obligó a desplegar un amplio operativo sanitario y de rescate.

El siniestro se produjo alrededor de las 17.30 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta. Las circunstancias exactas que provocaron la colisión todavía no han sido aclaradas oficialmente.

La gravedad del accidente obligó a activar de inmediato a efectivos del parque zonal de bomberos de Telde y a varios recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas y garantizar la seguridad en la carretera.

Los bomberos se encargaron de asegurar la zona afectada mientras los sanitarios prestaban atención a los ocupantes de los vehículos implicados.

Una persona grave y cuatro heridas moderadas

Como consecuencia del choque frontal, una de las personas afectadas sufrió heridas de carácter grave y tuvo que ser trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Además, otras cuatro personas resultaron heridas con lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fueron evacuadas para recibir atención sanitaria especializada.

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La violencia del impacto obligó a una intervención coordinada de los distintos servicios de emergencia durante varios minutos para estabilizar a los afectados y organizar los traslados hospitalarios.