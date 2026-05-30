Un senderista resulta herido grave tras caer en una zona de difícil acceso de Agaete
El helicóptero del GES y los bomberos tuvieron que intervenir en Charco Azul para rescatar al hombre, de 36 años, y trasladarlo al Hospital Doctor Negrín
Un senderista de 36 años resultó herido de gravedad este sábado tras sufrir una caída mientras se encontraba en la zona de Charco Azul, en el municipio grancanario de Agaete. La complejidad del terreno obligó a movilizar un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y a efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para evacuar al afectado.
El incidente se produjo a las 17:26 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que un senderista necesitaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso para los equipos terrestres.
Ante la situación, el 112 activó de forma inmediata un amplio dispositivo de emergencia integrado por un helicóptero del GES, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La ubicación del afectado, en un entorno abrupto de Charco Azul, complicó las labores de acceso y obligó a recurrir al rescate aéreo para garantizar una evacuación rápida y segura.
Bomberos y rescatadores accedieron hasta el herido
Los especialistas del helicóptero del GES, junto con los bomberos desplazados a la zona, lograron llegar hasta el senderista accidentado. Una vez en el lugar, le prestaron la primera asistencia sanitaria antes de proceder a su extracción.
Tras estabilizarlo, los equipos de rescate lo evacuaron por aire hasta el aeródromo de El Berriel, en el sur de Gran Canaria, donde esperaba una ambulancia del SUC para continuar con el traslado sanitario.
Trasladado al Hospital Doctor Negrín
Según la valoración inicial realizada por los servicios sanitarios, el hombre presentaba un traumatismo grave en un miembro inferior.
Desde El Berriel fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde quedó ingresado para recibir atención médica especializada.
El suceso vuelve a poner de relieve la importancia de extremar las precauciones durante las rutas de senderismo en zonas escarpadas de Gran Canaria, especialmente en parajes de difícil acceso donde cualquier accidente puede requerir complejas operaciones de rescate.
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