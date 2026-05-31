Evacuado en helicóptero un motorista herido grave tras sufrir una salida de vía en la GC-130

Un motorista de 58 años resultó herido de gravedad en la mañana de este domingo tras sufrir una caída con salida de vía cuando circulaba por la carretera GC-130, a la altura del kilómetro 3, en la zona de la Caldera de Los Marteles, en el municipio de Vega de San Mateo.

El accidente se produjo sobre las 10:39 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta informando de que un motorista precisaba asistencia sanitaria urgente tras el siniestro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico, además de recursos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y Protección Civil.

El personal sanitario asistió y estabilizó al afectado en el lugar del accidente. El hombre presentaba diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención especializada.

Mientras se desarrollaba la intervención, los bomberos aseguraron la zona para facilitar las labores de rescate y evacuación. Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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Protección Civil también colaboró en el operativo desplegado en la zona.